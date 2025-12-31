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StreamiumDocking cradle

DC1050/12

อิสระกับเพลง iPod ของคุณ

อิสระกับเพลง iPod ของคุณ ด้วยเสียงที่ทรงพลังและชัดเจนในระบบเพลงแบบไร้สายที่คัดสรรแล้วของ Philips

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อิสระกับเพลง iPod ของคุณ

ใช้งานง่ายด้วยรีโมทคอนโทรล

เครื่องเล่น iPod

เครื่องเล่น iPod

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