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ระบบเสียงภายในบ้าน
ทุกรุ่น
Streamium Docking cradle
ยกเลิกการผลิต
DC1050/12
อิสระกับเพลง iPod ของคุณ
อิสระกับเพลง iPod ของคุณ ด้วยเสียงที่ทรงพลังและชัดเจนในระบบเพลงแบบไร้สายที่คัดสรรแล้วของ Philips
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