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เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !
เริ่มต้นวันใหม่ด้วยวิทยุนาฬิกา Philips สำหรับ iPhone/ iPod ที่ให้คุณรับฟังเสียงเพลงคุณภาพยอดเยี่ยมของสถานีวิทยุที่คุณชอบ เครื่องวิทยุนาฬิกามีการตั้งปลุกที่แตกต่างกันสำหรับวันธรรมดาและวันหยุด ทั้งยังมีวิทยุ FM และช่องเชื่อมต่อ MP3 เพื่อเพิ่มตัวเลือกของเสียงเพลง
ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน
คุณจะค่อยๆ ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างน่าหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล
4.1
จาก 5
29
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
SusieLim
23/07/2011
Singapore
Totally in love with this product and the sound quality is above average. Good reception for radio function. Definitely value for money.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
DavidFoo
19/07/2011
Singapore
Excellent products
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
MurlidahMohamad
15/06/2011
Singapore
easy to use without the need to change mode. it has sleek design and not bulky.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone