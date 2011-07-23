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วิทยุนาฬิกาปลุกสำหรับ iPod/iPhone

DC220/12

4.1

| (29) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

เริ่มต้นวันใหม่ด้วยวิทยุนาฬิกา Philips สำหรับ iPhone/ iPod ที่ให้คุณรับฟังเสียงเพลงคุณภาพยอดเยี่ยมของสถานีวิทยุที่คุณชอบ เครื่องวิทยุนาฬิกามีการตั้งปลุกที่แตกต่างกันสำหรับวันธรรมดาและวันหยุด ทั้งยังมีวิทยุ FM และช่องเชื่อมต่อ MP3 เพื่อเพิ่มตัวเลือกของเสียงเพลง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPhone/ iPod

เริ่มต้นวันใหม่ในแบบของคุณ !

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก iPod/iPhone หรือจากวิทยุ

ปลุกอย่างนุ่มนวลด้วยการเพิ่มระดับเสียงปลุก

ปลุกอย่างนุ่มนวลด้วยการเพิ่มระดับเสียงปลุก

คุณจะค่อยๆ ตื่นขึ้นมารับวันใหม่ได้ด้วยระดับความดังเสียงปลุกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย เสียงปลุกปกติทั่วไปที่ตั้งค่าระดับความดังมาล่วงหน้านั้น ถ้าไม่มีเสียงที่เบาเกินกว่าจะปลุกคุณได้ ก็จะมีเสียงที่ดังรบกวนอย่างมากซึ่งปลุกคุณตื่นอย่างน่าหงุดหงิด คุณสามารถเลือกเสียงปลุกเป็นเสียงเพลง เสียงจากสถานี หรือเสียงปลุก Buzzer ที่คุณชื่นชอบได้ ระดับความดังเสียงปลุกของ Gentle wake จะค่อยๆ ดังขึ้นจนถึงระดับที่ดังพอสมควรเพื่อปลุกให้คุณตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวล

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.1

จาก 5

29

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1

23/07/2011

Singapore

Singapore

Totally in love with this product and the sound quality is above average. Good reception for radio function. Definitely value for money.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

19/07/2011

Singapore

Singapore

Excellent products

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

15/06/2011

Singapore

Singapore

easy to use without the need to change mode. it has sleek design and not bulky.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

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