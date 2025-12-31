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ยกเลิกการผลิต

แท่นวางสำหรับ iPod/iPhone/iPad

DC291/98

ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

ชุดระบบเชื่อมต่ออะลูมิเนียมที่มีสไตล์จะขับพลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใสจาก iPod/iPhone/iPad ของคุณ ให้คุณได้เล่นเพลงและชาร์จอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กัน หรือใช้เป็นนาฬิกาปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่นด้วยเพลงโปรดหรือสถานีวิทยุที่ชื่นชอบ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมฟังเพลงจาก iPod/iPhone/iPad ของคุณ

ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

  • อะลูมิเนียม

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad ของคุณ

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone/iPad! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบของ Philips ช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone/iPad ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบนี้จะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ iPod/iPhone ได้แม้เก็บในซอง

เชื่อมต่อ iPod/iPhone ได้แม้เก็บในซอง

การออกแบบที่ชาญฉลาดของช่องใส่แบบสปริงแสนสะดวกสบายใช้งานได้กับ iPod หรือ iPhone โดยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์พิเศษ นอกจากนี้ยังทำงานได้แม้เก็บโทรศัพท์ไว้ในซอง เพียงเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone ของคุณตามปกติ คุณก็สามารถสนุกกับเพลงอย่างไม่มีข้อจำกัด

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี