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ยกเลิกการผลิต
DC350/12
ระบบเพลงสำหรับผู้บริหาร
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง DC350 ของ Philips เล่นเพลงได้จาก iPhone/iPod และวิทยุ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ iPhone/iPod เพื่อซิงค์เพลง ปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำจาก PC ตัวรับสัญญาณ Bluetooth® ทำให้ใช้สายได้แบบแฮนด์ฟรี หรือเพลิดเพลินกับเสียงเพลงแบบสตรีมมิ่ง
ผลิตภัณฑ์ภายในรถยนต์ของ Philips ทุกรุ่นที่มี Bluetooth จะมาพร้อมกับโมดูล Bluetooth ในตัวสำหรับการโทรแบบแฮนด์ฟรีและการสตรีมเพลงจากโทรศัพท์และอุปกรณ์เสียงที่รองรับ Bluetooth โดยขั้นตอนการจับคู่ทำได้ง่ายเหมือนการตั้งค่าชุดหูฟัง Bluetooth ทั่วไป คุณสามารถถ่ายโอนผู้ติดต่อจากโทรศัพท์และบันทึกเป็นสมุดโทรศัพท์ที่ใช้ประจำบนระบบ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนไปใช้การโทรบนโทรศัพท์สำหรับการสนทนาที่เป็นส่วนตัวได้ง่าย ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถรับสายได้อย่างง่ายดายและให้การขับขี่ที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องปล่อยพวงมาลัย
ความคิดเห็น
ต้องมี iPhone เพื่อใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ที่มีลำโพง