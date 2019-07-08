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ยกเลิกการผลิต

แท่นวางสำหรับ iPod/iPhone/iPad

DC390/98

1

| (1) วิจารณ์

ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

เล่นเพลงและชาร์จไฟ iPod/iPhone/iPad ของคุณ และรับฟังเสียงชัดเจนและสดใส อุปกรณ์เชื่อมต่อโครงเครื่องอะลูมิเนียมทันสมัยสามารถชาร์จไฟอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน และสามารถตั้งเป็นนาฬิกาปลุกเพื่อให้คุณเริ่มวันใหม่อย่างรื่นรมย์ด้วยเสียงเพลงหรือวิทยุ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมฟังเพลงจาก iPod/iPhone/iPad ของคุณ

ตื่นขึ้นด้วยความกระปรี้กระเปร่า

  • อะลูมิเนียม

  • ระบบเชื่อมต่อคู่

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงจาก Pod/iPhone/iPad หรือจากวิทยุ

ตื่นขึ้นมาด้วยบทเพลงที่คุณชื่นชอบที่สุด เลือกสถานีวิทยุโปรดของคุณ หรือท่วงทำนองประโลมใจจาก iPod/ iPhone/iPad ของคุณ และให้คุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในเวลาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณ นาฬิกาจะเริ่มเล่นรายการที่คุณเลือกอย่างเบาๆ และค่อยๆ มีระดับเสียงดังขึ้นจนถึงระดับเสียงที่คุณเลือก ถึงตอนนี้คุณสามารถควบคุมการตื่นนอน และเริ่มเช้าวันใหม่ของคุณได้ตรงเวลาทุกวัน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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1.0

จาก 5

1

วิจารณ์

5
4
3
2

08/07/2019

Singapore

Singapore

Good performance! Bad Quality

Bought this radio purely because it has the Weekday/Weekend alarm feature. However, within 18mths of use, the LCD screen went blank. And it cost a bomb to repair. Without the screen, this radio clock is totally useless to me. This is the second bad encounter I had with Philips radio clock. Bought a AJ4300B/12 radio clock, and shortly after 12months of use, the volume dial failed. And I cannot tune my volume anymore. And it cost more than the unit itself for Philips to repair for me. Won't be using Philips product anymore. And will not recommend to any of my friend anymore.

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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