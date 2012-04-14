รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DCD2030/98
ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์
สัมผัสประสบการณ์ขั้นสุดยอดจากเพลงและภาพยนตร์ด้วย Philips DVD Micro System เพียงคุณชาร์จไฟและเล่นเพลงผ่าน iPod/iPhone/iPad หรือเพลิดเพลินไปกับแผ่น DVD, DivX, MP3-CD และเครื่องเล่นเพลงพกพาผ่านสาย USB Direct หรือ MP3 Link โดยการเชื่อมต่อทั้งหมดนี้กับลำโพง Bass Reflex ที่ให้เสียงเบสที่ดีเยี่ยม
แท่นสำหรับเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น
Dolby Digital ช่วยให้คุณได้สัมผัสถึงระบบเสียงรอบทิศทางเปี่ยมคุณภาพและสมจริง คุณจะได้สัมผัสกับคุณภาพเสียงแบบ Dolby Digital ที่เหมือนกันทุกครั้ง ไม่ว่าคุณจะรับชมด้วยวิธีใด - แผ่น DVD หรือ Blu-ray, ทีวีหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับฟังเสียงในแบบที่ผู้ผลิตตั้งใจ เนื่องจาก Dolby Digital ถูกนำไปใช้ในการสร้างซาวน์แทร็คให้กับภาพยนตร์และเกม ระบบ Dolby Digital จึงส่งมอบคุณภาพเสียงแบบรอบทิศทางทั้งในโรงภาพยนตร์และในบ้านคุณ
Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น
2.8
จาก 5
4
ตรวจดู
GraceYeow
14/04/2012
Singapore
Simple basic design with a nice black finish.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD2030 DVD micro music system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD2030 DVD micro music system
Haslimi_Bin_MohamedN.A.
13/11/2011
Singapore
Excellent product which useful for my Iphone and bedroom use.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD2030 DVD micro music system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD2030 DVD micro music system
philcebutv
02/06/2017
Singapore
Good Sound but keeps shutting off.
I got mine recently, I like the design and color. Sound quality is good with pure base. At first it did not detect my iphon4s and later it did detect and was able to play music off my iphone 4s. However, all of a sudden the sound will disconnect by itself and on the iphone 4s it will display that "this accessories is not supported". I google this error and the recommednation was to clean my iphone 4s usb slot. I did that, and now it seems to work flawelessly. The other problem I am getting now is the system keeps shutting down by itself. Although the sleep function is turned off, it still shutdowns automatically. I have not solve this issue.
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD2030 DVD micro music system
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCD2030 DVD micro music system