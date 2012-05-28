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เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
เชื่อมต่อกับ iPod/iPhone/iPad ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยสาย USB แล้วให้คุณดื่มด่ำกับเสียงทุ้มลึกสุดไพเราะด้วยเทคโนโลยี wOOx และด้วยการออกแบบอย่างชาญฉลาดที่ให้คุณสามารถติดลำโพงกับผนังได้ ระบบเล่นเพลงขนาดเล็กของ Philips นี้จะส่งผ่านสัมผัสแห่งเสียงที่ดีที่สุดให้กับคุณในสไตล์ของคุณเอง
แท่นสำหรับเชื่อมต่อ iPod/iPhone/iPad
40W
เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
เทคโนโลยี wOOx คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย ทำให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งชัดเจนมากกว่าระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อความราบรื่นกลมกลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูง ตัวยึดคู่และโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน wOOx จะให้เสียงเบสที่ลุ่มลึกจากการใช้มวลทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอย่างเต็มที่
ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
4.1
จาก 5
15
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
AyaTan
28/05/2012
Singapore
nice design for excellent sound projection. glad that they provide the audio cable. it's surprising how good this micro system is. really worth it for the price we have paid!
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3060 Micro music system
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3060 Micro music system
Jesus_Ariel_Barrios
26/04/2012
Singapore
Great sound and easy to use
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3060 Micro music system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3060 Micro music system
Wei_ChenLoh
25/01/2012
Singapore
I love this product as it can charge my fav iphone & ipad2! =)
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3060 Micro music system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DCM3060 Micro music system