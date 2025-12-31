รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DDL111LAGBB/97
ชีวิตแสนวิเศษเริ่มต้นจาก Alpha
ความเรียบง่ายที่มาพร้อมกับการปลดล็อคที่รวดเร็วและการล็อกอัตโนมัติและความปลอดภัยซึ่งมั่นใจได้จากการตรวจสอบสองครั้งและไส้กุญแจเกรด C ทำให้ Alpha เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตที่ชาญฉลาด การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้มีความสุขกับการผลักประตู
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสด้วยตนเอง
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
Philips EasyKey Alpha ใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู
Philips EasyKey Alpha มาพร้อมกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีรหัส PIN ปลอม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถป้อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุตัวตนได้สำเร็จ ตราบใดที่มีการป้อนรหัสผ่านจริงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและป้องกันรหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Philips EasyKey Alpha มาพร้อมกับฟังก์ชันการเตือนภัยรอบด้านซึ่งไม่เพียงแต่ปรับปรุงระดับการป้องกันการโจรกรรมในบ้านของคุณ และปกป้องคุณและครอบครัวของคุณในแบบเรียลไทม์ แต่ยังเตือนสถานะล็อคประตูเพื่อสร้างความสะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
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อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
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