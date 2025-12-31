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ยกเลิกการผลิต
DDL111LAGGB/97
ชีวิตแสนวิเศษเริ่มต้นจาก Alpha
ความเรียบง่ายที่มาพร้อมกับการปลดล็อคที่รวดเร็วและการล็อกอัตโนมัติและความปลอดภัยซึ่งมั่นใจได้จากการตรวจสอบสองครั้งและไส้กุญแจเกรด C ทำให้ Alpha เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตที่ชาญฉลาด การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้มีความสุขกับการผลักประตู
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสด้วยตนเอง
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
Philips EasyKey Alpha ใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู
ไส้กุญแจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควบคุมการเปิดล็อค ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการล็อค ไส้กุญแจเกรด C ใช้เทคโนโลยีป้องกันขโมยหลายรูปแบบด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างระบบพินและ Vane และสามารถให้ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการล็อคทางเทคนิค
ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถใช้วิธีการใดๆ ก็ได้สองวิธี (ตรวจจับลายนิ้ว รหัสผ่าน และการ์ด) ในการปลดล็อคเพื่อความปลอดภัยเป็นสองเท่าสำหรับบ้านของคุณ
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อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง
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