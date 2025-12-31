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ยกเลิกการผลิต

7000 seriesล็อคคันโยก

DDL173LCGBB/97

ประสิทธิภาพที่มั่นคง

ด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่ผสานรวมอยู่ในที่จับ การปลดล็อคจึงทำได้อย่างสะดวกสบายในการจับครั้งเดียว ฟังก์ชันการยืนยันคู่และรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าบ้าน วิธีการปลดล็อคอัจฉริยะ 4 วิธีและการล็อคอัตโนมัติทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยการปลดล็อคอย่างรวดเร็วด้วยลายนิ้วมือ

ประสิทธิภาพที่มั่นคง

  • การใช้งานด้ามจับแบบคันโยก

  • ระบบการปลุกด้วยเซ็นเซอร์สัมผัส

  • ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

ด้วยการจับเพียงครั้งเดียว

ด้วยการจับเพียงครั้งเดียว

เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือผสานรวมอยู่ในด้ามจับแบบคันโยกเพื่อให้ปลายนิ้วของคุณวางบนเซ็นเซอร์อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณจับด้ามจับ เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถกดด้ามจับลงและปลดล็อคประตูได้อย่างรวดเร็ว

ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลา

ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลา

Philips 7300 มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนรอบด้าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงระดับการป้องกันขโมยของบ้านของคุณ ปกป้องครอบครัวของคุณแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับสถานะการล็อคประตู

มั่นใจในความปลอดภัยได้

มั่นใจในความปลอดภัยได้

ด้วยการผสมผสานระหว่างลายนิ้วมือ, รหัส PIN และการตรวจสอบความถูกต้องของคีย์แท็กภายใต้โหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถปลดล็อคประตูได้ ซึ่งจะให้การป้องกันสองชั้นสำหรับความปลอดภัยภายในบ้าน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง

  2. 10 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน

  3. ระยะอื่นๆ: หากความหนาของประตูอยู่นอกเหนือระยะเหล่านี้ โปรดปรึกษาศูนย์ดูแลผู้บริโภคสมาร์ทล็อคของ Philips ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับมอบหมาย