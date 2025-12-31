รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DDL192LAGCB/97
เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
ทุกสิ่งเริ่มต้นที่นี่: ความสะดวกสบายด้วยการปลดล็อคด้วยปุ่มเดียวและล็อคอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัยที่มั่นคงมั่นใจได้ด้วยการตรวจสอบสองครั้งและปลดล็อค Bluetooth และสัมผัสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเสนอโดยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และลักษณะร่างกาย
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสด้วยตนเอง
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการอัปเกรดทำให้สามารถปลดล็อคได้ทันทีหลังจากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณได้รับการยอมรับแล้ว คุณสามารถผลักหรือดึงที่จับเพื่อเปิดประตู ซึ่งจะทำให้การใช้งานล็อคประตูง่ายขึ้นอย่างมากและทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าและออกที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะนั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู
เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือถูกรวมอยู่ในที่จับแบบผลัก-ดึงเพื่อให้เวลาที่คุณจับที่จับ นิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอร์ตามธรรมชาติ คุณสามารถเข้าถึงและสัมผัสเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นผลักเพื่อเปิดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสำเร็จ คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว
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อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง