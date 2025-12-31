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  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
  • เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค

ยกเลิกการผลิต

9000 seriesระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

DDL192LAGSB/97

เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค

ทุกสิ่งเริ่มต้นที่นี่: ความสะดวกสบายด้วยการปลดล็อคด้วยปุ่มเดียวและล็อคอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัยที่มั่นคงมั่นใจได้ด้วยการตรวจสอบสองครั้งและปลดล็อค Bluetooth และสัมผัสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำเสนอโดยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และลักษณะร่างกาย

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ชีวิตอัตโนมัติอัจฉริยะเต็มรูปแบบ

เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค

  • การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย

  • เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสด้วยตนเอง

  • ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

ช่องเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร: ปลดล็อคและเปิดได้ในครั้งเดียว

ช่องเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร: ปลดล็อคและเปิดได้ในครั้งเดียว

ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการอัปเกรดทำให้สามารถปลดล็อคได้ทันทีหลังจากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณได้รับการยอมรับแล้ว คุณสามารถผลักหรือดึงที่จับเพื่อเปิดประตู ซึ่งจะทำให้การใช้งานล็อคประตูง่ายขึ้นอย่างมากและทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าและออกที่รวดเร็วและสะดวกสบาย

การล็อคอัตโนมัติ: เพลิดเพลินไปกับความมั่นใจหลังจากปิดประตู

การล็อคอัตโนมัติ: เพลิดเพลินไปกับความมั่นใจหลังจากปิดประตู

ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะนั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

การจดจำลายนิ้วมือใช้งานง่าย: ปลดล็อคอย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

การจดจำลายนิ้วมือใช้งานง่าย: ปลดล็อคอย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือถูกรวมอยู่ในที่จับแบบผลัก-ดึงเพื่อให้เวลาที่คุณจับที่จับ นิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอร์ตามธรรมชาติ คุณสามารถเข้าถึงและสัมผัสเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นผลักเพื่อเปิดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสำเร็จ คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง

  2. โปรดติดต่อตัวแทนบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประตูขนาดอื่นๆ