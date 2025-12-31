รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DDL192NLAGCB/97
เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อคหรือปลดล็อค
เพลิดเพลินกับการปลดล็อคที่เหมาะสมด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรดในตัวที่ได้รับการอัปเกรดใหม่บนแผงด้านหลัง แตะครั้งเดียวเพื่อปลดล็อค ล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู รวมถึงการปลดล็อคแอปผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ทำให้ชีวิตดีขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส
เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัส
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร
รองรับการปลดล็อควิธีต่างๆ เช่น ลายนิ้วมือ, รหัส PIN, คีย์แท็ก, Bluetooth, ปุ่มกดแบบกลไก ฯลฯ ซึ่งตรงตามความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน และใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว
เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือจะรวมอยู่ในที่จับแบบผลัก-ดึงเพื่อให้นิ้วของคุณวางลงบนเซ็นเซอร์ได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณจับที่จับ หลังจากตรวจสอบลายนิ้วมือสำเร็จแล้ว คุณสามารถผลักที่จับได้โดยตรงเพื่อปลดล็อคประตูในครั้งเดียว ทำให้คุณเปิดประตูได้อย่างสะดวก
เพียงแตะที่เซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดบนที่จับภายในอาคาร เมื่อมือแตะเซ็นเซอร์สัมผัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง และจะสามารถปลดล็อคประตูได้อย่างง่ายดาย
ความคิดเห็น
8 months: The battery life may be less than 8 months, which is subject to the user's actual unlocking frequency.
ช่วงความหนาของประตูอีกบาน: หากความหนาของประตูไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือศูนย์บริการลูกค้า