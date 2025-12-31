ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ
  • ชีวิตอัจฉริยะ

ยกเลิกการผลิต

9000 seriesล็อคแบบผลัก-ดึง

DDL193LAFCG/97

ชีวิตอัจฉริยะ

เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายสูงสุดที่มาจากการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย สวิตช์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ และเซ็นเซอร์อินฟราเรด เชื่อมโยงกับเกตเวย์ IoT และตาแมวประตูอัจฉริยะทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยได้ที่ปลายนิ้วคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ความปลอดภัยอยู่ภายใต้การควบคุมในยุคของ IoT

ชีวิตอัจฉริยะ

  • การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย

  • ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

  • ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร

  • เชื่อมต่อกับเกตเวย์ IoT

เพลิดเพลินไปกับการป้องกันหลังจากปิดประตู

เพลิดเพลินไปกับการป้องกันหลังจากปิดประตู

ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะ Philips 9300 นั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

ความน่าเชื่อถือในการล็อคที่สูงขึ้นและการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ดีขึ้น

ความน่าเชื่อถือในการล็อคที่สูงขึ้นและการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ดีขึ้น

ไส้กุญแจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควบคุมการเปิดล็อค ไส้กุญแจเกรด C ใช้เทคโนโลยีป้องกันขโมยหลายรูปแบบด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างระบบพินและ Vane ที่สามารถมอบการป้องกันการสะเดาะกุญแจทางเทคนิคได้

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กและสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กและสัตว์เลี้ยงมากขึ้น

[เปิด]: ดับเบิลคลิกปุ่มภายในหนึ่งวินาทีจะปลดล็อคประตูได้ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงปลดล็อคโดยไม่ตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ปิด]: คลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้งสามารถล็อคประตูได้ การกดปุ่มค้างอาจเป็นการเปิดใช้งานการล็อคตาย คุณสามารถใช้รหัส PIN หลักหรือกุญแจกลไกเพื่อปลดการล็อคตาย การกดปุ่ม [เปิด] และ [ปิด] พร้อมกันจะทำให้สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการปลดล็อกแบบอินดักทีฟได้

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ตาแมวประตูอัจฉริยะของ Philips ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมที่ให้มา ซึ่งจำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก

  2. โปรดติดต่อตัวแทนบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประตูขนาดอื่นๆ

  3. อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง