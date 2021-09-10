รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DDL193LAFGG/97
ชีวิตอัจฉริยะ
เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายสูงสุดที่มาจากการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย สวิตช์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ และเซ็นเซอร์อินฟราเรด เชื่อมโยงกับเกตเวย์ IoT และตาแมวประตูอัจฉริยะทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยได้ที่ปลายนิ้วคุณ
การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย
ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ
ปลดล็อคเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร
เชื่อมต่อกับเกตเวย์ IoT
ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะ Philips 9300 นั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู
ไส้กุญแจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควบคุมการเปิดล็อค ไส้กุญแจเกรด C ใช้เทคโนโลยีป้องกันขโมยหลายรูปแบบด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างระบบพินและ Vane ที่สามารถมอบการป้องกันการสะเดาะกุญแจทางเทคนิคได้
[เปิด]: ดับเบิลคลิกปุ่มภายในหนึ่งวินาทีจะปลดล็อคประตูได้ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงปลดล็อคโดยไม่ตั้งใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ปิด]: คลิกที่ปุ่มหนึ่งครั้งสามารถล็อคประตูได้ การกดปุ่มค้างอาจเป็นการเปิดใช้งานการล็อคตาย คุณสามารถใช้รหัส PIN หลักหรือกุญแจกลไกเพื่อปลดการล็อคตาย การกดปุ่ม [เปิด] และ [ปิด] พร้อมกันจะทำให้สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการปลดล็อกแบบอินดักทีฟได้
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
PhuaCK
10/09/2021
Singapore
Good product
Good product and i am giving a 4 stars because there is one point which is not so practical. There is a security sound "Door is not Lock" and i found that the duration to have this voice alert to user is way too fast. Open the door and before you finish to close the gate, this voice alert comes on. (HDB door and Gate) Hopefully there can be a firmware or software upgrade to prolong this alert timing.
ข้อดี
Sleek, nice and easy to access
ข้อเสีย
Security voice alert timing too fast.(Door is not lock)
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 9000 series DDL193LAFGG Push pull lock
Date of Use 2021-08-10
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 9000 series DDL193LAFGG Push pull lock
Date of Use 2021-08-10
ตาแมวประตูอัจฉริยะของ Philips ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมที่ให้มา ซึ่งจำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก
โปรดติดต่อตัวแทนบริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประตูขนาดอื่นๆ
อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง