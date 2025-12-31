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ทุกรุ่น

  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
  • ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย

5000 seriesระบบล็อคขอบอัจฉริยะ

DDL502Q00BB/00

ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย

Philips DDL502-13HBS มีการออกแบบเพรียวบางและกะทัดรัด ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ช่องเสียบกุญแจ เหมาะสำหรับบ้าน สตูดิโอ สำนักงาน หรือร้านค้า ทิ้งกุญแจไว้และเพลิดเพลินกับการเข้าถึงพื้นที่ของคุณอย่างง่ายดายด้วยผลิตภัณฑ์นี้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดายเพื่อประหยัดเวลาของคุณ

ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย

  • ประกอบง่าย

  • ลายนิ้วมือเซมิคอนดักเตอร์

  • การควบคุมอัจฉริยะในแอป

  • การล็อคอัตโนมัติ

ปลดล็อคทันทีด้วยสัมผัสเดียว

ปลดล็อคทันทีด้วยสัมผัสเดียว

ปลดล็อกประตูด้วยปลายนิ้วสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยใช้เซ็นเซอร์เครื่องสแกนลายนิ้วมือของ DDL502-13HBS ด้วยความเร็วในการจดจำไม่เกิน 0.5 วินาที* เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว

จัดการล็อคของคุณด้วยโซลูชันแบบครบวงจรของเรา

จัดการล็อคของคุณด้วยโซลูชันแบบครบวงจรของเรา

เมื่อเชื่อมต่อล็อค DDL502-13HBS กับแอป Philips EasyKey Plus คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูล เช่น ระดับแบตเตอรี่และประวัติกิจกรรม และแม้แต่ปลดล็อคประตูด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวบนโทรศัพท์ของคุณจากระยะสูงสุด 10 เมตร*

ล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู

ล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู

ล็อคของเรามาพร้อมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ Hall เพื่อล็อคประตูโดยอัตโนมัติทันทีที่ปิดประตูในโหมดอัตโนมัติ กลอนจะเด้งขึ้นมาทันทีทำให้คุณสบายใจเมื่อคุณออกไป

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. แหล่งข้อมูล 0.5 วินาที: รายงานการทดสอบภายใน

  2. แอป: หมายถึงแอป "Philips EasyKey Plus" (หมายเหตุ: สามารถอัปโหลดข้อมูลล็อคไปยังแอปได้เมื่อล็อคเชื่อมต่อกับแอปเท่านั้น)

  3. 10 เมตร: ระยะทางอ้างอิงจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใน และอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและสัญญาณเครือข่าย เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น โปรดอ้างอิงกับการใช้งานจริง

  4. การนำทางด้วยเสียงของมนุษย์ที่แท้จริง: ค่าเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้อย่างง่ายดายผ่านการตั้งค่าล็อค

  5. 10 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน

  6. เอฟเฟกต์ของแผงปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมือนกับเอฟเฟกต์การแสดงผลจริง โปรดใช้ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงสถานะภายใต้สถานการณ์การใช้งานจริง