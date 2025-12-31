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DDL502Q00BB/00
ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย
Philips DDL502-13HBS มีการออกแบบเพรียวบางและกะทัดรัด ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ช่องเสียบกุญแจ เหมาะสำหรับบ้าน สตูดิโอ สำนักงาน หรือร้านค้า ทิ้งกุญแจไว้และเพลิดเพลินกับการเข้าถึงพื้นที่ของคุณอย่างง่ายดายด้วยผลิตภัณฑ์นี้
ประกอบง่าย
ลายนิ้วมือเซมิคอนดักเตอร์
การควบคุมอัจฉริยะในแอป
การล็อคอัตโนมัติ
ปลดล็อกประตูด้วยปลายนิ้วสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยใช้เซ็นเซอร์เครื่องสแกนลายนิ้วมือของ DDL502-13HBS ด้วยความเร็วในการจดจำไม่เกิน 0.5 วินาที* เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว
เมื่อเชื่อมต่อล็อค DDL502-13HBS กับแอป Philips EasyKey Plus คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูล เช่น ระดับแบตเตอรี่และประวัติกิจกรรม และแม้แต่ปลดล็อคประตูด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวบนโทรศัพท์ของคุณจากระยะสูงสุด 10 เมตร*
ล็อคของเรามาพร้อมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ Hall เพื่อล็อคประตูโดยอัตโนมัติทันทีที่ปิดประตูในโหมดอัตโนมัติ กลอนจะเด้งขึ้นมาทันทีทำให้คุณสบายใจเมื่อคุณออกไป
ความคิดเห็น
แหล่งข้อมูล 0.5 วินาที: รายงานการทดสอบภายใน
แอป: หมายถึงแอป "Philips EasyKey Plus" (หมายเหตุ: สามารถอัปโหลดข้อมูลล็อคไปยังแอปได้เมื่อล็อคเชื่อมต่อกับแอปเท่านั้น)
10 เมตร: ระยะทางอ้างอิงจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใน และอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานและสัญญาณเครือข่าย เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น โปรดอ้างอิงกับการใช้งานจริง
การนำทางด้วยเสียงของมนุษย์ที่แท้จริง: ค่าเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้อย่างง่ายดายผ่านการตั้งค่าล็อค
10 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
เอฟเฟกต์ของแผงปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่เหมือนกับเอฟเฟกต์การแสดงผลจริง โปรดใช้ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงสถานะภายใต้สถานการณ์การใช้งานจริง