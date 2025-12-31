รับประกัน 2 ปีเต็ม
DDL610LKAKB/00
การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
ดำดิ่งสู่โลกแห่งการควบคุมระยะไกลอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย Philips DDL610-5HBS! เชื่อมต่อกับเกตเวย์ ซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณ แค่นี้ก็เรียบร้อย! และคุณพร้อมที่จะปลดล็อคจากระยะไกลและคอยดูบันทึกการเข้าถึงและการแจ้งเตือนได้จากทุกที่
ใช้งานได้กับเกตเวย์*
การปลดล็อคการเข้าถึงระยะไกล
ปิดเสียงด้วยปุ่ม "0"
การป้องกันการบุกรุกของช่องตาแมว
IP65-certified
หลังจากเชื่อมโยงกับเกตเวย์แล้ว DDL610-5HBS จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการล็อคประตู เข้าถึงบันทึกการปลดล็อค บันทึกกริ่งประตู และดูบันทึกการแจ้งเตือนผ่านแอปมือถือได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีการจำกัดระยะทาง
เชื่อมต่อกับเกตเวย์ จากนั้นแตะปุ่มปลดล็อคของแอปเพื่อเข้าถึง DDL610-5HBS จากระยะไกล จากนั้นเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายในการเปิดประตูด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือข้างนอกก็ตาม
หลังจากเชื่อมต่อ DDL610-5HBS กับเกตเวย์แล้ว ให้ใช้แอปมือถือเพื่อสร้างและแชร์รหัส PIN ชั่วคราวจากระยะไกล* เลือกจากรหัสแบบใช้ครั้งเดียว* โดยจะใช้ได้ 6 ชั่วโมง, รหัสวนซ้ำ* หรือรหัสแบบจำกัดเวลา* ซึ่งได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับแขกที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
ความคิดเห็น
เกตเวย์: มีอุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย DDL610-5HBS เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านเกตเวย์เพื่อการทำงานระยะไกล
รหัส PIN ชั่วคราว: รหัสแบบครั้งเดียว วนซ้ำ และจำกัดเวลา เรียกรวมกันว่ารหัส PIN ชั่วคราว
รหัสแบบครั้งเดียว: สามารถสร้างรหัสเพียงครั้งเดียวแบบจำกัดเวลาที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 10 รหัสภายใน 1 ชั่วโมง
รหัสวนซ้ำ: รหัสที่สามารถนำมาใช้ซ้ำในเวลาที่กำหนดได้ในแต่ละสัปดาห์
รหัสแบบจำกัดเวลา: รหัสที่ตั้งค่าให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
0.5S: มาจากข้อมูลรายงานการทดสอบภายใน
10 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
ระยะอื่นๆ: หากความหนาของประตูอยู่นอกระยะเหล่านี้ โปรดปรึกษาศูนย์ดูแลผู้บริโภคสมาร์ทล็อคของ Philips ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง