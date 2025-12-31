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ทุกรุ่น

  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล
  • การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล

6000 seriesก้านจับล็อคประตูอัจฉริยะ

DDL610LKCKB/00

การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล

ดำดิ่งสู่โลกแห่งการควบคุมระยะไกลอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ด้วย Philips DDL610-5HBS! เชื่อมต่อกับเกตเวย์ ซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณ แค่นี้ก็เรียบร้อย! และคุณพร้อมที่จะปลดล็อคจากระยะไกลและคอยดูบันทึกการเข้าถึงและการแจ้งเตือนได้จากทุกที่

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

การโต้ตอบที่หลากหลาย ความปลอดภัยแบบออนไลน์

การควบคุมอัจฉริยะระยะไกล

  • ใช้งานได้กับเกตเวย์*

  • การปลดล็อคการเข้าถึงระยะไกล

  • ปิดเสียงด้วยปุ่ม "0"

  • การป้องกันการบุกรุกของช่องตาแมว

  • IP65-certified

อัปเดตตรงทางเข้าประตูของคุณได้ตลอดเวลา

อัปเดตตรงทางเข้าประตูของคุณได้ตลอดเวลา

หลังจากเชื่อมโยงกับเกตเวย์แล้ว DDL610-5HBS จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการล็อคประตู เข้าถึงบันทึกการปลดล็อค บันทึกกริ่งประตู และดูบันทึกการแจ้งเตือนผ่านแอปมือถือได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีการจำกัดระยะทาง

เข้าถึงประตูทันทีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

เข้าถึงประตูทันทีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

เชื่อมต่อกับเกตเวย์ จากนั้นแตะปุ่มปลดล็อคของแอปเพื่อเข้าถึง DDL610-5HBS จากระยะไกล จากนั้นเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายในการเปิดประตูด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือข้างนอกก็ตาม

การเข้าบ้านที่ราบรื่นสำหรับแขกของคุณ

การเข้าบ้านที่ราบรื่นสำหรับแขกของคุณ

หลังจากเชื่อมต่อ DDL610-5HBS กับเกตเวย์แล้ว ให้ใช้แอปมือถือเพื่อสร้างและแชร์รหัส PIN ชั่วคราวจากระยะไกล* เลือกจากรหัสแบบใช้ครั้งเดียว* โดยจะใช้ได้ 6 ชั่วโมง, รหัสวนซ้ำ* หรือรหัสแบบจำกัดเวลา* ซึ่งได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับแขกที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เกตเวย์: มีอุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย DDL610-5HBS เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านเกตเวย์เพื่อการทำงานระยะไกล

  2. รหัส PIN ชั่วคราว: รหัสแบบครั้งเดียว วนซ้ำ และจำกัดเวลา เรียกรวมกันว่ารหัส PIN ชั่วคราว

  3. รหัสแบบครั้งเดียว: สามารถสร้างรหัสเพียงครั้งเดียวแบบจำกัดเวลาที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 10 รหัสภายใน 1 ชั่วโมง

  4. รหัสวนซ้ำ: รหัสที่สามารถนำมาใช้ซ้ำในเวลาที่กำหนดได้ในแต่ละสัปดาห์

  5. รหัสแบบจำกัดเวลา: รหัสที่ตั้งค่าให้ใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

  6. 0.5S: มาจากข้อมูลรายงานการทดสอบภายใน

  7. 10 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน

  8. ระยะอื่นๆ: หากความหนาของประตูอยู่นอกระยะเหล่านี้ โปรดปรึกษาศูนย์ดูแลผู้บริโภคสมาร์ทล็อคของ Philips ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับมอบหมาย

  9. ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง