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DDL702CACBW/97
มากกว่าการปลดล็อคด้วยใบหน้า
นอกเหนือจากการปลดล็อคด้วยใบหน้าแล้ว คุณยังสามารถมองเห็นความปลอดภัยในบ้านจากระยะไกลได้อีกด้วย สัมผัสประสบการณ์การเข้าบ้านแบบไร้สัมผัสด้วยระบบจดจำใบหน้า 3 มิติบน DDL702-FVP-7HWS นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการตรวจสอบจากระยะไกลแบบเรียลไทม์ด้วยกล้องดูประตู ยกระดับความปลอดภัยในบ้านของคุณได้แล้ววันนี้
ปลดล็อคด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ
เรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว
แบคเซ็ต 70 มม.
เมื่อคุณเข้าใกล้ล็อค Philips DDL702-FVP-7HWS ภายในระยะ 1 เมตร* จะเป็นการทริกเกอร์เซนเซอร์เรดาร์และเปิดการทำงานโมดูลจดจำใบหน้า กล้องหน้าคู่จะจำลองการมองภาพเหมือนสายตาของมนุษย์ โดยจดจำคุณลักษณะของใบหน้าแบบสามมิติโดยอัตโนมัติ เพื่อระบุตัวตนของภาพ วิดีโอ เครื่องสำอาง และอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ปลดล็อคด้วยใบหน้าได้ง่าย โดยไม่ต้องปลดล็อคประตู
หลังจากที่ DDL702-FVP-7HWS เชื่อมต่อกับเครือข่ายและกับ Home Access App แล้ว โทรศัพท์ของคุณจึงจะสามารถรับการแจ้งเตือนจากกริ่งประตู บันทึกการเข้าถึง และบันทึกการแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติด้วยข้อความแบบเด้งขึ้นมา ช่วยให้คุณรับรู้การเข้าถึงบ้านของคุณได้จากทุกที่ ช่วยให้คุณรู้สึกวางใจ
เมื่อมีแขกมากดกริ่งประตู ล็อคจะแจ้งเตือนไปยัง App ในทันที ถ้าคุณรับสาย คุณจะสามารถสนทนาด้วยเสียงแบบสองทางกับแขกคนดังกล่าว และมองเห็นประตูของคุณได้จากระยะไกล และเมื่อมีการกดกริ่งประตู ล็อคจะบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตอบรับในทันที คุณจะสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของแขกได้
ความคิดเห็น
แอป: สามารถใช้งาน DDL702-FVP-7HWS ได้กับ Home Access App
พื้นที่จัดเก็บขอมูลบนคลาวด์: เฉพาะผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการจัดเก็บขอมูลบนคลาวด์จะสามารถเข้าถึงวิดีโอที่บันทึกไว้ในอดีต ไม่เช่นนั้นจะสามารถดูภาพนิ่งความละเอียดสูงได้เท่านั้น
1 เมตร: เซนเซอร์เรดาร์สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ไกลที่สุด 1 เมตร การแจ้งเตือนการเดินเตร่จะถูกปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดใช้งานได้ด้วย Home Access App คุณยังสามารถปรับความไวในการตรวจจับการเดินเตร่ได้ภายใน App ระยะทางการตรวจจับของความไวสูงคือ 1 เมตร และความไวต่ำที่ 0.5 เมตร และสามารถตั้งเวลาได้ 10 วินาที 20 วินาที 30 วินาที หรือ 60 วินาที
ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล: หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอกและฟังก์ชันการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสลักส่วนเสริมถูกทริกเกอร์ และเมื่อตรวจจับว่าล็อคประตูอยู่ในสถานะปิด มอเตอร์ภายนอกจะสั่งกการให้ลิ้นล็อคตายทำการล็อค
10 วินาที: ข้อมูลจากข้อมูลการทดสอบภายใน
3 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์
ปุ่มกดดิจิตอลที่แสดงในรูปถ่ายผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดงผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของแผงปุ่มกดดิจิทัลระหว่างการใช้งานจริง