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DDL702FAABW/97
การปลดล็อคด้วยเส้นเลือดบนฝ่ามือ
ค้นพบวิธีปลดล็อคด้วยเส้นเลือดบนฝ่ามือด้วยการสแกนอย่างง่ายดาย! Philips DDL702-MVP-17HWS ใช้ระบบการจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ ปลดล็อคได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณยกฝ่ามือขึ้น เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายของการเปิดประตูโดยไม่ต้องสัมผัสด้วยระบบตรวจจับที่สร้างมาเพื่อครอบครัวของคุณ
การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ
วิดีโออินเตอร์คอมระยะไกล
การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเรดาร์
จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว
พร้อมร่องด้านหลังประตู 60 มม.
เพียงสแกนฝ่ามือขณะที่คุณเดินเข้ามาก็สามารถเปิดประตูได้ ระบบการจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือนั้นจะใช้คุณสมบัติการดูดซับแสงใกล้อินฟราเรดของฮีโมโกลบินในกระแสเลือดเพื่อบันทึกภาพอย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถปลดล็อคได้อย่างปลอดภัยด้วยการเปรียบเทียบเส้นเลือดบนฝ่ามือ โดยระบบจะทำการจดจำแบบสด อย่างแม่นยำ ปลอดภัยโดยไม่ต้องสัมผัส โดยไม่มีปัญหาลายนิ้วมือตื้น และนิ้วแห้ง เหมาะกับทังครอบครัว
เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายและจับคู่กับ Home Access App แล้ว* DDL702-MVP-17HWS จะส่งข้อความกริ่งประตู บันทึกการเข้าถึง และการแจ้งเตือนล็อคทำงานผิดพลาดสู่โทรศัพท์ของคุณโดยตรงเป็นหน้าต่างป๊อปอัป ช่วยให้คุณสามารถรับรู้สถานะของประตูหน้าของคุณได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพื่อความปลอดภัยและความวางใจของคุณ
เมื่อมีแขกมากดกริ่งประตู ล็อคจะแจ้งเตือนไปยัง App ของคุณ คลิกเพื่อรับสายเพื่อสนทนาด้วยเสียงแบบสองทาง และตรวจสอบภาพจากกล้องที่ประตูจากระยะไกล ภาพจากกล้องที่ประตูจะบันทึกภาพหรือวิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกดกริ่ง ถ้าคุณไม่ได้รับสายก็สามารถดูประวัติย้อนหลังได้ทุกเมื่อทางประวัติข้อความ
ความคิดเห็น
แอป: DDL702-MVP-17HWS จะใช้ได้กับ Home Access App
การจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์: ผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงประวัติวิดีโอที่บันทึก ไม่เช่นนั้น จะสามารถดูได้เฉพาะภาพนิ่งความละเอียดเท่านั้น
1-เมตร: เซนเซอร์เรดาร์จะตรวจจับที่ระยะไกลถึง 1 เมตร ค่าเริ่มต้นของการแจ้งเตือนการเดินเตร่จะเป็นปิด แต่สามารถเปิดใช้งานได้ผ่าน Home Access App ปรับความไวการตรวจจับการเดินเตร่ในโปรแกรม: ความไวสูงที่ 1 เมตร ความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการเดินเตร่ได้เป็น 10 วินาที, 20 วินาที, 30 วินาที หรือ 60 วินาที
ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลไก: หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอก และการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทริกเกอร์โดยสลักผู้ช่วยและตรวจพบว่าล็อคประตูอยู่ในสถานะปิด มอเตอร์ภายนอกจะสั่งให้เดือยตายทำงาน และดำเนินการล็อค
10 วินาที: แหล่งข้อมูลการทดสอบภายใน
3 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์
การนำทางด้วยเสียงคนจริง: ค่าเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้อย่างง่ายดายผ่านการตั้งค่าล็อค