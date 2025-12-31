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DDL720CCCKW/00
ใบหน้าของคุณ กุญแจของคุณ
สัมผัสประสบการณ์การปลดล็อคด้วยใบหน้าที่ง่ายดายด้วย Philips DDL720-FVP-7HWS กล้องคู่ที่จำลองการถ่ายภาพดวงตาของมนุษย์เพื่อจับภาพและจดจำลักษณะใบหน้าแบบ 3 มิติ ปลดล็อคประตูแบบไม่ต้องสัมผัส โดยใบหน้าของคุณคือกุญแจสำคัญ
ปลดล็อคด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ
การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเรดาร์
จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว
เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในระยะ 1 เมตรของล็อคอัจฉริยะ Philips DD720-FVP-7HWS* เซนเซอร์เรดาร์จะเปิดการทำงานโมดูลการจดจำใบหน้า กล้องด้านหน้าคู่จะอ่านคุณลักษณะของใบหน้าของคุณแบบ 3D สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างภาพถ่าย วิดีโอ เครื่องสำอาง และอีกมาก ช่วยให้ปลดล็อคด้วยใบหน้าโดยอัตโนมัติอย่างราบรื่น
สามารถใช้ DDL720-FVP-7HWS ได้กับ Home Access App หลังจากที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจะสามารถเข้าถึงบันทึกการทำงานของล็อค การแจ้งเตือนกริ่งประตู และประวัติการปลดล็อคได้จากทุกที่ ทุกเวลา แสดงการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อรักษาความปลอดภัยและให้คุณรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณ
เมื่อผู้มาเยือนกดกริ่งประตู Home Access App จะแจ้งให้คุณทราบในทันที เพียงแตะที่ข้อความเพื่อเริ่มการสนทนาด้วยเสียงแบบสองทาง แล้วเปิดดูภาพหน้าประตูของคุณจากระยะไกล และกล้องวิดีโอที่ประตูจะทำการบันทึกภาพหรือวิดีโอเมื่อมีการกดกริ่งประตู และถ้าคุณไม่สามารถตอบสนองในทันที คุณจะสามารถดูรายละเอียดผู้มาเยือนได้ในบันทึก
ความคิดเห็น
Home Access App: DDL720-FVP-7HWS จะใช้ได้กับ Home Access App
ระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์: ผู้เป็นสมาชิกบริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะสามารถเข้าถึงวิดีโอที่บันทึก ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะดูได้เพียงภาพนิ่งความละเอียดสูง
1 เมตร: เซนเซอร์เรดาร์นี้มีระยะการตรวจจับที่ไกลถึง 1 เมตร การแจ้งเตือนการเดินเตร่จะเป็นปิด เป็นค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานได้ใน Home Access App คุณสามารถปรับความไวการตรวจจับการเดินเตร่ในแอป: ความไวสูงที่ 1 เมตร และความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการเดินเตร่ได้เป็น 10, 20, 30 หรือ 60 วินาที
ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลไก: หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอก และการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทริกเกอร์สลักเซนเซอร์และล็อคประตูปิดอยู่ มอเตอร์ภายนอกจะสั่งให้เดือยตายทำงาน และดำเนินการล็อค
10 วินาที: แหล่งข้อมูลการทดสอบภายใน
โหมดเตรียมพร้อม: สามารถใช้ได้เมื่อใช้ช่องเสียบกุญแจที่มีสวิตช์การตรวจจับเท่านั้น ถ้าใช้ช่องเสียบกุญแจที่ไม่มีสวิตช์การตรวจจับ จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันโหมดเตรียมพร้อม
คุณสมบัติพิเศษ: โหมดเตรียมพร้อมนั้นต้องการช่องเสียบกุญแจมาตรฐาน 311 ที่มีโมดูลการตรวจจับในตัวเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการเตรียมพร้อมและสลักมีความผิดปกติ จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ได้ถ้ามีการใช้งานช่องเสียบกุญแจแบบกลไกที่ไม่มีสวิตช์การตรวจจับ
3 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์