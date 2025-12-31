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ใหม่
DDL720ECABW/00
ใบหน้าหรือฝ่ามือ
พบกับ Philips DDL720-MFVP-11HWS ที่รองรับการปลดล็อคด้วยชีวมาตรหลายๆ วิธี! เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือเส้นเลือดบนฝ่ามือ เลือกวิธีปลดล็อคบ้านของคุณอย่างง่ายดายและปลอดภัยทุกๆ วัน
การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ
การจดจำใบหน้าแบบ 3D
การสนทนาทางวิดีโอแบบทางไกล
การบันทึกที่ทริกเกอร์ด้วยภาพ
พร้อมร่องด้านหลังประตู 60มม.
เมื่อเข้าใกล้ประตูในระยะ 1 เมตร* ระบบจะทริกเกอร์เซนเซอร์เรดาร์ ซึ่งจะเปิดใช้งานโมดูลการจดจำใบหน้าเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกง่ายดายไร้สัมผัส DDL720-MFVP-11HWS จะทำงานอย่างน่าเชื่อถือในสภาพแสงน้อย และมีไฟส่องด้านหลัง สามารถจดจำใบหน้าได้อย่างรวดเร็วแม้จะแต่งหน้า สวมแว่นตา หรือสวมหมวก มันยังสามารถตรวจจับภาพถ่ายและวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพียงนำฝ่ามือมาวางไว้ในระยะ 8–25 ซม.* จากล็อค โมดูลการจดจำเส้นเลือดในฝ่ามือก็จะอ่านและยืนยันความถูกต้องจากลวดลายเส้นเลือดในฝ่ามืออันเป็นเอกลักษณ์ของคุณอย่างรวดเร็ว เพื่อทำการปลดล็อคประตู การตรวจสอบสัญญาณชีพจะช่วยเพิ่มการรักษาความปลอดภัยยิ่งขึ้น แม้ผู้สูงอายุที่มีลายนิ้วมือสึก หรือเด็กที่มีลายนิ้วมือจางก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่ต้องสัมผัส ทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับสมาชิกในครอบครัวทุกคน
DDL720-MFVP-11HWS นั้นใช้ได้กับ Home Access App หลังจากเชื่อมต่อ คุณจะสามารถตรวจดูประวัติการใช้งานของล็อค ข้อความกริ่งประตู และประวัติการปลดล็อคได้ทุกที่ ทุกเวลา คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบทันทีเมื่อมีกิจกรรมที่ผิดปกติ ช่วยให้คุณรู้เท่าทันทุกเหตุการณ์ และให้ความมั่นใจในทุกขณะ
ความคิดเห็น
8–25 ซม.: การทดสอบจากห้องปฏิบัติการแสดงว่านี่เป็นระยะการการจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือที่มีประสิทธิภาพ
ระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์: ผู้เป็นสมาชิกบริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะสามารถเข้าถึงวิดีโอที่บันทึก ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะดูได้เพียงภาพนิ่งความละเอียดสูง
1 เมตร: เซนเซอร์เรดาร์มีระยะการตรวจจับสูงสุด 1 เมตร การตรวจจับการยืนจะปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น และสามารถเปิดใช้งานได้ผ่าน Home Access App และยังสามารถปรับความไวได้จากแอป ความไวสูงจะสามารถตรวจจับได้ไกลสุดถึง 1 เมตร ความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการยืนได้ 10, 20, 30, หรือ 60 วินาที
ช่องเสียบกุญแจแบบเซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์*: ช่องเสียบกุญแจที่มีฟังก์ชันการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทริกเกอร์การแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบสภาวะที่สลักมีความผิดปกติ
ประตูที่แง้มไว้นานเกินไป: ถ้าไม่ได้ปิดประตูให้สนิทหลังจากปลดล็อคไว้นานกว่า 10 วินาที ล็อคจะแจ้งเตือนว่า:“ไม่ได้ปิดประตู” ซึ่งจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อใช้ช่องเสียบกุญแจที่มีการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
โหมดเตรียมพร้อม: มีเฉพาะในรุ่นช่องเสียบกุญแจแบบกลไกที่มีสวิตช์การตรวจจับ ช่องเสียบกุญแจแบบกลไกที่ไม่มีสวิตช์การตรวจจับจะไม่สามารถใช้ได้
รีโมทคอนโทรล: ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน จำหน่ายแยก
3 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์