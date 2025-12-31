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  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
  • ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ

7000 seriesล็อกประตูอัจฉริยะด้วยเส้นเลือดบนฝ่ามือ

DDL720FCAKW/00

ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ

สัมผัสประสบการณ์การปลดล็อคโดยการสแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือได้ง่ายๆ เพียงแค่โบกมือ! Philips DDL720-MVP-17HWS มีระบบจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ ทำให้คุณสามารถปลดล็อคด้วยการสแกนฝ่ามือได้ โดยการตรวจจับที่ไม่ต้องสัมผัสนี้ช่วยปลดล็อคประตูของคุณ ซึ่งฝ่ามือของคุณคือกุญแจนั่นเอง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปลดล็อคด้วยการโบกมือเพียงครั้งเดียว

ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ

  • การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ

  • การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเรดาร์

  • จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว

การปลดล็อคแบบไม่ต้องสัมผัสเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว

การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือนั้นจะใช้แสงใกล้อินฟราเรดเพื่อตรวจจับฮีโมโกลบินในกระแสเลือด และบันทึกภาพอย่างแม่นยำเพื่อการปลดล็อคอย่างปลอดภัยด้วยการเปรียบเทียบเส้นเลือดบนฝ่ามือ การจดจำแบบสดจะช่วยให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยและไม่ต้องสัมผัส ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ลายนิ้วมือตื้นและผิวแห้ง เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

รับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณแม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน

สามารถใช้ DDL720-MVP-17HWS ได้กับ Home Access App หลังจากที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจะสามารถเข้าถึงบันทึกการทำงานของล็อค การแจ้งเตือนกริ่งประตู และประวัติการปลดล็อคได้จากทุกที่ ทุกเวลา รับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อรักษาความปลอดภัยและให้คุณรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณ

เฝ้าดูบ้านของคุณทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อผู้มาเยือนกดกริ่งประตู Home Access App จะแจ้งให้คุณทราบในทันที เพียงแตะที่ข้อความเพื่อเริ่มการสนทนาด้วยเสียงแบบสองทาง แล้วเปิดดูภาพหน้าประตูของคุณจากระยะไกล และกล้องวิดีโอที่ประตูจะทำการบันทึกภาพหรือวิดีโอเมื่อกริ่งประตูถูกกด และถ้าคุณไม่สามารถตอบสนองในทันที คุณจะสามารถดูรายละเอียดผู้มาเยือนได้ในบันทึก

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. Home Access App: DDL720-MVP-17HWS จะใช้ได้กับ Home Access App

  2. ระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์: ผู้เป็นสมาชิกบริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะสามารถเข้าถึงวิดีโอที่บันทึก ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะดูได้เพียงภาพนิ่งความละเอียดสูง

  3. 1 เมตร: เซนเซอร์เรดาร์นี้มีระยะการตรวจจับที่ไกลถึง 1 เมตร การแจ้งเตือนการเดินเตร่จะเป็นปิด เป็นค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานได้ใน Home Access App คุณสามารถปรับความไวการตรวจจับการเดินเตร่ในแอป: ความไวสูงที่ 1 เมตร และความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการเดินเตร่ได้เป็น 10, 20, 30 หรือ 60 วินาที

  4. ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลไก: หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอก และการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทริกเกอร์สลักเซนเซอร์และล็อคประตูปิดอยู่ มอเตอร์ภายนอกจะสั่งให้เดือยตายทำงาน และดำเนินการล็อค

  5. 3 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน

  6. ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์

  7. 10 วินาที: แหล่งข้อมูลการทดสอบภายใน

  8. ช่องเสียบกุญแจ: ล็อคอัจฉริยะรุ่นนี้มีช่องเสียบกุญแจ 311 ที่มีโมดูลการรับรู้ และสามารถใช้ได้กับกลไกของช่องเสียบกุญแจ 301 เมื่อใช้ช่องเสียบกุญแจ 311 จะสามารถใช้ได้เฉพาะโหมดอัตโนมัติ