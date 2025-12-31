รับประกัน 2 ปีเต็ม
DDL720FCAKW/00
ฝ่ามือของคุณคือกุญแจของคุณ
สัมผัสประสบการณ์การปลดล็อคโดยการสแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือได้ง่ายๆ เพียงแค่โบกมือ! Philips DDL720-MVP-17HWS มีระบบจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ ทำให้คุณสามารถปลดล็อคด้วยการสแกนฝ่ามือได้ โดยการตรวจจับที่ไม่ต้องสัมผัสนี้ช่วยปลดล็อคประตูของคุณ ซึ่งฝ่ามือของคุณคือกุญแจนั่นเอง
การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือ
การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยเรดาร์
จอแสดงผล LCD ขนาด 4 นิ้ว
การจดจำเส้นเลือดบนฝ่ามือนั้นจะใช้แสงใกล้อินฟราเรดเพื่อตรวจจับฮีโมโกลบินในกระแสเลือด และบันทึกภาพอย่างแม่นยำเพื่อการปลดล็อคอย่างปลอดภัยด้วยการเปรียบเทียบเส้นเลือดบนฝ่ามือ การจดจำแบบสดจะช่วยให้ทำงานได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยและไม่ต้องสัมผัส ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ลายนิ้วมือตื้นและผิวแห้ง เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว
สามารถใช้ DDL720-MVP-17HWS ได้กับ Home Access App หลังจากที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณจะสามารถเข้าถึงบันทึกการทำงานของล็อค การแจ้งเตือนกริ่งประตู และประวัติการปลดล็อคได้จากทุกที่ ทุกเวลา รับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพในทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อรักษาความปลอดภัยและให้คุณรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวที่หน้าประตูของคุณ
เมื่อผู้มาเยือนกดกริ่งประตู Home Access App จะแจ้งให้คุณทราบในทันที เพียงแตะที่ข้อความเพื่อเริ่มการสนทนาด้วยเสียงแบบสองทาง แล้วเปิดดูภาพหน้าประตูของคุณจากระยะไกล และกล้องวิดีโอที่ประตูจะทำการบันทึกภาพหรือวิดีโอเมื่อกริ่งประตูถูกกด และถ้าคุณไม่สามารถตอบสนองในทันที คุณจะสามารถดูรายละเอียดผู้มาเยือนได้ในบันทึก
ความคิดเห็น
Home Access App: DDL720-MVP-17HWS จะใช้ได้กับ Home Access App
ระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์: ผู้เป็นสมาชิกบริการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์จะสามารถเข้าถึงวิดีโอที่บันทึก ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะดูได้เพียงภาพนิ่งความละเอียดสูง
1 เมตร: เซนเซอร์เรดาร์นี้มีระยะการตรวจจับที่ไกลถึง 1 เมตร การแจ้งเตือนการเดินเตร่จะเป็นปิด เป็นค่าเริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานได้ใน Home Access App คุณสามารถปรับความไวการตรวจจับการเดินเตร่ในแอป: ความไวสูงที่ 1 เมตร และความไวต่ำที่ 0.5 เมตร สามารถตั้งระยะเวลาการเดินเตร่ได้เป็น 10, 20, 30 หรือ 60 วินาที
ช่องเสียบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลไก: หมายถึงช่องเสียบกุญแจที่มีมอเตอร์ภายนอก และการตรวจจับแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทริกเกอร์สลักเซนเซอร์และล็อคประตูปิดอยู่ มอเตอร์ภายนอกจะสั่งให้เดือยตายทำงาน และดำเนินการล็อค
3 เดือน: นี่คือข้อมูลการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน
ช่วงอื่นๆ: ชุดติดตั้งที่รวมมานั้นเหมาะสำหรับประตูที่มีความหนาตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภคของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์
10 วินาที: แหล่งข้อมูลการทดสอบภายใน
ช่องเสียบกุญแจ: ล็อคอัจฉริยะรุ่นนี้มีช่องเสียบกุญแจ 311 ที่มีโมดูลการรับรู้ และสามารถใช้ได้กับกลไกของช่องเสียบกุญแจ 301 เมื่อใช้ช่องเสียบกุญแจ 311 จะสามารถใช้ได้เฉพาะโหมดอัตโนมัติ