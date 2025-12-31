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DLC2561NB/97
สายต่อ USB ตัวผู้ไปยังตัวเมีย
สายต่อ USB 2 เมตร รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0
Sync และชาร์จ
USB 3.0
2 ม.
รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0 ความเร็วสูง 5 Gbps
สาย USB 2.0 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน USB เพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย และยังใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผนัง USB หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติเพื่อจ่ายไฟและชาร์จสมาร์ทโฟนของคุณ
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ