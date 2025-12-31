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สายเคเบิล USB

DLC2561NB/97

สายต่อ USB ตัวผู้ไปยังตัวเมีย

สายต่อ USB 2 เมตร รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0

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สายต่อ USB ตัวผู้ไปยังตัวเมีย

  • Sync และชาร์จ

  • USB 3.0

  • 2 ม.

รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0

รองรับอัตราการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0 ความเร็วสูง 5 Gbps

สายเคเบิล USB ชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์หรือเครื่องชาร์จ USB หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติ

สาย USB 2.0 เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน USB เพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย และยังใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผนัง USB หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติเพื่อจ่ายไฟและชาร์จสมาร์ทโฟนของคุณ

เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ USB ที่คุณมีหรือเครื่องชาร์จในรถยนต์

เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 160.5 kB
  • 21 July 2026

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