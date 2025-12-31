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DLC3104A/00
สาย USB-A ไปยัง USB-C ยาว 1.2 ม.
ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ และใช้งานได้กับที่ชาร์จ USB แบบเสียบผนังหรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติของคุณ เป็นสายเคเบิลสำรองหรือสำหรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยม
Sync และชาร์จ
1.2 เมตร / 4 ฟุต
พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ
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