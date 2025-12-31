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DLC3104V/00
สาย USB-A ไปยัง Lightning
เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับ Macbook เพื่อซิงค์เพลง แอปพลิเคชัน รูปภาพ การอัปเดตและอื่นๆ ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ และทำงานกับเครื่องชาร์จ USB หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติได้ สายสำรองหรือทดแทนที่ต้องมี
Sync และชาร์จ
1.2 เมตร / 4 ฟุต
พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ
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