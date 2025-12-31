ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

ยกเลิกการผลิต

USB-A ไปยัง Lightning

DLC3104V/00

สาย USB-A ไปยัง Lightning

เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับ Macbook เพื่อซิงค์เพลง แอปพลิเคชัน รูปภาพ การอัปเดตและอื่นๆ ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ และทำงานกับเครื่องชาร์จ USB หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติได้ สายสำรองหรือทดแทนที่ต้องมี

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ยาว 1.2 เมตร / 4 ฟุต

สาย USB-A ไปยัง Lightning

  • Sync และชาร์จ

  • 1.2 เมตร / 4 ฟุต

เพื่อเป็นสายสำรอง หรือใช้แทนสายที่มี

พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ

เชื่อมต่อกับเครื่องชาร์จ USB ที่คุณมีหรือเครื่องชาร์จในรถยนต์

เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี