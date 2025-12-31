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DLC3106L/00
สาย USB-C ไปยัง Lightning
เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับ Macbook เพื่อซิงค์เพลง แอปพลิเคชัน รูปภาพ การอัปเดตและอื่นๆ ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อ และทำงานกับเครื่องชาร์จ USB-C หรือเครื่องชาร์จอัตโนมัติได้ สายสำรองหรือทดแทนที่ต้องมี
Sync และชาร์จ
2 ม.
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ
ช่องเสียบ USB Type C สำหรับการชาร์จความเร็วสูงด้วยอุปกรณ์ล่าสุดที่ใช้ร่วมกับ Type C ได้
ใช้เป็นสายสำรองหรือใช้แทนสาย Apple Lightning ได้อย่างดีเยี่ยม
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