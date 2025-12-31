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สาย USB-C ไปยัง Lightning

DLC5206L/00

สายเคเบิลถัก USB-C กับ Lightning ระดับพรีเมียม

คุณจะต้องใช้สาย USB-C กับสายเคเบิล Lightning เพื่อรับพลังงานสูงสุดจากเครื่องชาร์จที่รองรับ PD สำหรับ iPhone และ iPad สายเคเบิลระดับพรีเมียมที่ความยาว 6 ฟุตเพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น

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สายเคเบิลถัก USB-C กับ Lightning ระดับพรีเมียม

  • Sync และชาร์จ

  • 2 เมตร / 6.5 ฟุต

  • สายเคเบิลถักสีดำ

  • การจ่ายพลังงาน

สายเคเบิลยาวพิเศษสำหรับการเข้าถึงอย่างง่ายดายและความสะดวก

บางครั้ง สายเคเบิลที่ยาวกว่าคือสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้นและความสะดวกที่เพิ่มขึ้น

ผ่านการทดสอบความเค้นกว่า 10000 ครั้ง

สายชาร์จที่ผ่านการทดสอบความเค้นกว่า 10000 ครั้งเพื่อการใช้งานที่หนักหน่วง

เพื่อเป็นสายสำรอง หรือใช้แทนสายที่มี

พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ

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