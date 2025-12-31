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ยกเลิกการผลิต
DLK02043B/97
One for All and All for One
การรับชมแบบแนวตั้งและแนวนอนและที่ยึดปากกา Stylus ในตัวที่พร้อมสำหรับทุกความต้องการของคุณไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือเพื่อความบันเทิง Hairline Folio อันน่าดึงดูดและบุรองคุณภาพสูง ให้ทุกความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางอย่างมืออาชีพด้วยการปกป้องอย่างปลอดภัย
7" - 8"
สีทอง
โหมดการรับชมหลายมุมมองแบบปรับได้ผสานกับการหมุน 360 องศาเพื่อให้ได้การรับชมแบบแนวตั้งและแนวนอน
ขนาดของเคสพอดีกับแท็บเล็ตยอดนิยมได้เกือบทั้งหมด ดูและปกป้องแท็บเล็ตของคุณได้อย่างปลอดภัย