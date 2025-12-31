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ยกเลิกการผลิต

Universal Folio Case

DLK03033B/97

One for All and All for One

การรับชมแบบแนวตั้งและแนวนอนและที่ยึดปากกา Stylus ในตัวที่พร้อมสำหรับทุกความต้องการของคุณไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือเพื่อความบันเทิง Hairline Folio อันน่าดึงดูดและบุรองคุณภาพสูง ให้ทุกความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางอย่างมืออาชีพด้วยการปกป้องอย่างปลอดภัย

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หมุนได้ 360 องศา

One for All and All for One

  • 9" - 10"

  • สีชมพู

แบ่งปันหน้าจอของคุณกับผู้อื่นได้ง่ายๆ

เพียงพับปกหน้าเลื่อนไปใต้แท็บเล็ต

ดูและปกป้องแท็บเล็ตของคุณได้อย่างปลอดภัย

ขนาดของเคสพอดีกับแท็บเล็ตยอดนิยมได้เกือบทั้งหมด ดูและปกป้องแท็บเล็ตของคุณได้อย่างปลอดภัย

ปกป้องแท็บเล็ตจากรอยขีดข่วน

วัสดุ Folio และบุรองคุณภาพสูงเพื่อปกป้องแท็บเล็ตจากรอยขีดข่วน

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 282 kB
  • 21 July 2026

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