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ยกเลิกการผลิต
DLK03033B/97
One for All and All for One
การรับชมแบบแนวตั้งและแนวนอนและที่ยึดปากกา Stylus ในตัวที่พร้อมสำหรับทุกความต้องการของคุณไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือเพื่อความบันเทิง Hairline Folio อันน่าดึงดูดและบุรองคุณภาพสูง ให้ทุกความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางอย่างมืออาชีพด้วยการปกป้องอย่างปลอดภัย
9" - 10"
สีชมพู
เพียงพับปกหน้าเลื่อนไปใต้แท็บเล็ต
ขนาดของเคสพอดีกับแท็บเล็ตยอดนิยมได้เกือบทั้งหมด ดูและปกป้องแท็บเล็ตของคุณได้อย่างปลอดภัย
วัสดุ Folio และบุรองคุณภาพสูงเพื่อปกป้องแท็บเล็ตจากรอยขีดข่วน