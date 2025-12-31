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DLK2415MB/97
แม่เหล็กติดรถยนต์
ให้ประสบการณ์การปรับ 360 องศาด้วยแผ่นแม่เหล็ก ยึดแม่เหล็กกับช่องระบายอากาศของรถอย่างปลอดภัย ตัวเรือนอะลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีสนามแม่เหล็กแบบปิดไม่มีสัญญาณรบกวน
แม่เหล็กดูด
อะลูมิเนียม
เคสนี้มีส่วนล่างแบบถอดได้ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ยังคงได้รับการปกป้องในส่วนอื่นๆ ของเคส
ที่ยึดในรถรุ่นนี้มีระบบดูดแม่เหล็กแรงสูง ให้ประสบการณ์การปรับมือถือ 360 องศา ที่ยึดรถยนต์จะยึดติดกับพื้นผิวรถอย่างแน่นหนาโดยใช้กาว 3M
ที่ยึดนี้หมุนได้ 360 องศา ช่วยให้คุณจัดตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อการเข้าใช้งานและการดูหน้าจอขณะขับรถอย่างสะดวกสบาย
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