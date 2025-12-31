รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DLP1010C/00
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
ความจุขนาดใหญ่ถึง 10000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด USB-C พร้อม PD จะเพิ่มพลังสูงสุดเพื่อชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุดของคุณ
ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
ความคิดเห็น