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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP1705CB/97

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

อินพุต Micro และ Type-C , เอาต์พุต USB-A คู่..

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ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 4000 mAh

  • USB แบบคู่

  • ดำ

ดีไซน์แบบบางและเบา

การออกแบบที่บางและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ต้องยุ่งยาก

มีสาย Micro-USB เพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟ

สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ

ไฟแสดงการชาร์จ LED

ไฟแสดงสถานะ LED นี้จะยืนยันทันทีที่อุปกรณ์กำลังชาร์จ

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