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DLP1705CB/97
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
อินพุต Micro และ Type-C , เอาต์พุต USB-A คู่..
4000 mAh
USB แบบคู่
ดำ
การออกแบบที่บางและถูกหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทุกที่โดยไม่ต้องยุ่งยาก
สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ
ไฟแสดงสถานะ LED นี้จะยืนยันทันทีที่อุปกรณ์กำลังชาร์จ
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