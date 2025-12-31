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DLP1710CR/97
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่ปลอดภัยพร้อมความจุขนาดใหญ่ 10000mAh ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด การชาร์จอย่างรวดเร็ว 3A Type-C และ 2.4A USB-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณ อินพุต Micro USB และ Type-C
10,000 mAh
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว
แบตเตอรี่ Li-polymer
พอร์ต Type C
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
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