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DLP1710QB/97
แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 10000mAh
ความจุขนาดใหญ่ถึง 10000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด นี่คือคู่หูร่วมเดินทางในอุดมคติที่จะมอบพลังให้กับอุปกรณ์พกพาทั้งหมดของคุณ
10,000 mAh
พอร์ตชาร์จ USB 2 พอร์ต
แบตเตอรี่ Li-polymer
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
ชุดอเนกประสงค์นี้มีการเชื่อมต่อแบบ USB สำหรับใช้กับอุปกรณ์ USB ผ่านสาย USB ของอุปกรณ์ที่คุณมี หรือสามารถซื้อแยกต่างหากได้
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