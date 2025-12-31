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DLP1710QN/97
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่ปลอดภัยพร้อมความจุขนาดใหญ่ 10000mAh ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด การชาร์จอย่างรวดเร็ว 3A Type-C และ 2.4A USB-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณ อินพุต Micro USB และ Type-C
10,000 mAh
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว
แบตเตอรี่ Li-polymer
พอร์ต Type C
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำอุปกรณ์พกพามาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต
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