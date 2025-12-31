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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP1710QU/97

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ที่ปลอดภัยพร้อมความจุขนาดใหญ่ 10000mAh ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด การชาร์จอย่างรวดเร็ว 3A Type-C และ 2.4A USB-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณ อินพุต Micro USB และ Type-C

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ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 10,000 mAh

  • ชาร์จไฟได้รวดเร็ว

  • แบตเตอรี่ Li-polymer

  • พอร์ต Type C

พอร์ต USB-C สำหรับอุปกรณ์พกพารุ่นล่าสุด

USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำอุปกรณ์พกพามาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต

ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน

มีสาย Micro-USB เพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟ

สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ

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