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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP1720QB/97

แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 20000mAh สีดำ

อินพุต Micro USB, อินพุต USB Type C \ เอาต์พุต เอาต์พุต USB Type A

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แบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย

แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 20000mAh สีดำ

  • 20,000 mAh

  • การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว

  • แบตเตอรี่ Li-polymer

  • USB Type-C PD

5V/2.4A ชาร์จไฟได้รวดเร็ว

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์

ข้อมูลทางเทคนิค

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