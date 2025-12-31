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DLP1720QB/97
แบตเตอรี่สำรอง ความจุ 20000mAh สีดำ
อินพุต Micro USB, อินพุต USB Type C \ เอาต์พุต เอาต์พุต USB Type A
20,000 mAh
การชาร์จไฟอย่างรวดเร็ว
แบตเตอรี่ Li-polymer
USB Type-C PD
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์
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