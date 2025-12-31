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DLP2508/97
เครื่องชาร์จความเร็วสูงพิเศษ PD + QC 3.0
ชาร์จโทรศัพท์ 2 เครื่องพร้อมกันหรือชาร์จแท็บเล็ตแบบเต็มความเร็วพร้อมด้วย Smart Protection เพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าของคุณ 2 เอาต์พุต USB :18W PD & QC 3.0
การจ่ายพลังงาน
QC 3.0
การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
สามารถใช้งานร่วมกับ iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle และอุปกรณ์ USB ส่วนใหญ่
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
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