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เครื่องชาร์จ

DLP2508/97

เครื่องชาร์จความเร็วสูงพิเศษ PD + QC 3.0

ชาร์จโทรศัพท์ 2 เครื่องพร้อมกันหรือชาร์จแท็บเล็ตแบบเต็มความเร็วพร้อมด้วย Smart Protection เพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับอุปกรณ์ที่มีค่าของคุณ 2 เอาต์พุต USB :18W PD & QC 3.0

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ด้วยสองพอร์ต USB

เครื่องชาร์จความเร็วสูงพิเศษ PD + QC 3.0

  • การจ่ายพลังงาน

  • QC 3.0

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

ใช้งานได้กับ iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC และอื่นๆ

สามารถใช้งานร่วมกับ iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle และอุปกรณ์ USB ส่วนใหญ่

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

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