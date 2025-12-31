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อุปกรณ์ชาร์จ USB แบบพกพา

DLP2621T/00

เครื่องชาร์จแบบพกพาพอร์ต 1C 1A

เหมาะสำหรับการเดินทาง ด้วยปลั๊กและกระเป๋าเก็บแบบถอดเปลี่ยนได้ 4 ชิ้น ชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดด้วยพอร์ต USB-C ที่มีการรองรับ PD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการชาร์จ นอกจากนี้ยังสามารถใช้พอร์ต USB-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณได้พร้อมกัน

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กำลังไฟ 30 วัตต์ พร้อมการจ่ายพลังงาน

เครื่องชาร์จแบบพกพาพอร์ต 1C 1A

  • เอาต์พุต 30W

  • การจ่ายพลังงาน

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน

สามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ USB ส่วนใหญ่

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

ข้อมูลทางเทคนิค

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี