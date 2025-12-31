รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
DLP2621T/00
เครื่องชาร์จแบบพกพาพอร์ต 1C 1A
เหมาะสำหรับการเดินทาง ด้วยปลั๊กและกระเป๋าเก็บแบบถอดเปลี่ยนได้ 4 ชิ้น ชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดด้วยพอร์ต USB-C ที่มีการรองรับ PD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการชาร์จ นอกจากนี้ยังสามารถใช้พอร์ต USB-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณได้พร้อมกัน
เอาต์พุต 30W
การจ่ายพลังงาน
พอร์ต USB 2 ช่องที่สามารถชาร์จอุปกรณ์สองชิ้นได้พร้อมกัน
การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
ความคิดเห็น