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ยกเลิกการผลิต
DLP2722NB/97
แบตเตอรี่สำรอง
·พอร์ต USB: 2 เอาต์พุต เอาต์พุต: 5V/2.1A+1A(สูงสุด 2.1A)·อินพุต: 5V/2A อุปกรณ์เสริม: สายเคเบิล Micro USB 1 สาย
20,000 mAh
ดำ
สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ
การป้องกันการลัดวงจรจะช่วยปกป้องอุปกรณ์และตัวคุณเองในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ความคิดเห็น
ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า