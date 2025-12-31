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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP2722NW/97

แบตเตอรี่สำรอง

·พอร์ต USB: 2 เอาต์พุต เอาต์พุต: 5V/2.1A+1A(สูงสุด 2.1A)·อินพุต: 5V/2A อุปกรณ์เสริม: สายเคเบิล Micro USB 1 สาย

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ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา 20000 mAh

แบตเตอรี่สำรอง

  • 20,000 mAh

  • สีขาว

ไฟแสดงการชาร์จ LED

ไฟแสดงสถานะ LED นี้จะยืนยันทันทีที่อุปกรณ์กำลังชาร์จ

มีสาย Micro-USB เพื่อเชื่อมต่อและชาร์จไฟ

สาย micro-USB to USB 2.0 ที่ให้มานั้นใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรืออุปกรณ์แบบพกพาอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ micro-USB สามารถพกพาไปได้ทุกที่ เก็บไว้ที่โต๊ะ หรือใช้แทนสายที่คุณทำหาย คุณจึงเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ

การป้องกันการลัดวงจรจะช่วยปกป้องอุปกรณ์และตัวคุณเอง

การป้องกันการลัดวงจรจะช่วยปกป้องอุปกรณ์และตัวคุณเองในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ความเร็วในการชาร์จขึ้นอยู่กับสภาวะการชาร์จรวมถึงอุปกรณ์โฮสต์และอะแดปเตอร์ไฟฟ้า