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        เครื่องชาร์จ USB

        DLP4317CD/97

        ชุดคอมโบ: เครื่องชาร์จ 18W + สายชาร์จ

        2 เอาต์พุต USB ชาร์จไฟได้รวดเร็ว PD18W + สายเคเบิล QC3.0 Type-C ไป Type-C ยาว 1.2 ม. แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: ซ็อกเก็ตยุโรป AC100 - 240V

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        18W PD พร้อม QC 3.0

        ชุดคอมโบ: เครื่องชาร์จ 18W + สายชาร์จ

        • USB แบบคู่

        • พอร์ตชาร์จ USB A และ Type-C

        • QC 3.0 และ PD

        ชาร์จ 50% ใน 30 นาที

        ชาร์จไฟได้รวดเร็ว โดยชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณจากแบตเตอรี่หมดถึง 50% ในเวลา 30 นาที

        พอร์ต USB-A 1 พอร์ตและ USB-C 1 พอร์ตชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันสองตัว

        พอร์ต USB-A 1 พอร์ตและ USB-C 1 พอร์ตชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันสองตัว พอร์ต USB-A ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่ชาร์จ USB ส่วนใหญ่ ในขณะที่ USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จล่าสุดซึ่งอุปกรณ์พกพานำมาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต

        พอร์ต USB-C ที่มีการรองรับการจ่ายพลังงาน

        USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์

        ข้อมูลทางเทคนิค

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