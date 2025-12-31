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DLP4317CW/97
ที่ชาร์จติดผนัง พอร์ต USB A และ Type-C
ชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต Type-C นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จและลดเวลาในการชาร์จ เอาต์พุต 3A
USB แบบคู่
พอร์ตชาร์จ USB A และ Type-C
QC 3.0 และ PD
สีขาว
5V/2.1A แบบชาร์จเร็ว สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องหรือแท็บเล็ต 1 เครื่องในความเร็วสูงสุดได้
พอร์ต USB-A 1 พอร์ตและ USB-C 1 พอร์ตชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันสองตัว พอร์ต USB-A ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่ชาร์จ USB ส่วนใหญ่ ในขณะที่ USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จล่าสุดซึ่งอุปกรณ์พกพานำมาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต
เทคโนโลยีการชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้เร็วขึ้นโดยการปรับกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าของการชาร์จให้เหมาะสม
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