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DLP4319CW/97
ที่ชาร์จติดผนัง พอร์ต USB A และ Type-C
ชาร์จอุปกรณ์ล่าสุดของคุณจากพอร์ต Type-C นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จและลดเวลาในการชาร์จ เอาต์พุต 3A เต้ารับ BS
USB แบบคู่
พอร์ตชาร์จ USB A และ Type-C
QC 3.0 และ PD
พอร์ต USB-A 1 พอร์ตและ USB-C 1 พอร์ตชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันสองตัว พอร์ต USB-A ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่ชาร์จ USB ส่วนใหญ่ ในขณะที่ USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จล่าสุดซึ่งอุปกรณ์พกพานำมาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต
USB-C เป็นช่องเสียบสำหรับการชาร์จล่าสุดซึ่งตอนนี้นำมาใช้ในอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องภายนอกอาคาร และแท็บเล็ต โดย PD (การจ่ายพลังงาน) เป็นมาตรฐาน USB สำหรับการจ่ายพลังงานซึ่งกำหนดมาตรฐานสำหรับการจ่ายพลังงานที่ 15 วัตต์, 27 วัตต์, 45 วัตต์ และสูงสุดถึง 100 วัตต์
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