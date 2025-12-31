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DLP7693KG/97
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
ความจุขนาดใหญ่ถึง 10,000 mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด นี่คือคู่หูร่วมเดินทางในอุดมคติที่จะมอบพลังให้กับอุปกรณ์พกพาทั้งหมดของคุณ
10,000 mAh
แบตเตอรี่ Li-polymer
พอร์ตชาร์จ USB A และ Type-C
สีเขียว
ไม่ต้องนั่งคอยเมื่อชาร์จอุปกรณ์! พลังไฟของเครื่องชาร์จนี้ให้คุณมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มในระยะเวลาที่น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องชาร์จมาตรฐานที่ให้พลังไฟน้อยกว่า
ไฟ LED ที่ไม่รบกวนสายตาจะส่องสว่างอย่างนุ่มนวล เพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าอุปกรณ์เปิดอยู่
USB-C เป็นขั้วต่อการชาร์จแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งขณะนี้มีการนำอุปกรณ์พกพามาใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องกลางแจ้ง และแท็บเล็ต
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