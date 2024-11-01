DLP7721C/00
พาวเวอร์แบงค์ที่ทรงพลัง
ความจุขนาดใหญ่ 20,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อแบตมือถือของคุณหมด ชาร์จอุปกรณ์ของคุณอย่างรวดเร็วด้วยพอร์ต USB-C PD 3.0 สูงสุด 20W หรือ USB-A พร้อมเอาต์พุต QC 3.0 สูงสุด 18Wดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ตที่ชาร์จอุปกรณ์สามเครื่องพร้อมกัน
มาพร้อมพอร์ตชาร์จเร็ว USB-C ที่มี PD (Power Delivery) 20W
เทคโนโลยีการชาร์จเร็ว Quick Charge (QC) ช่วยให้การชาร์จเร็วขึ้นโดยการเพิ่มแรงดันและกระแส ใช้โปรโตคอล Quick Charge เพื่อปรับความเร็วในการชาร์จให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ ซึ่งช่วยลดเวลาในการชาร์จลง
ชาร์จไฟได้รวดเร็ว โดยชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณจากแบตเตอรี่หมดถึง 50% ในเวลา 30 นาที
PPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้) เป็นมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์ USB-C เทคโนโลยีนี้ปรับแรงดันและกระแสตามเวลาจริง โดยขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จของอุปกรณ์ โดยป้อนพลังงานสูงสุด วิธีอันชาญฉลาดในการลดเวลาในการชาร์จอย่างปลอดภัย
การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน
ดีไซน์และการตกแต่ง
ด้านนอกกล่อง
ด้านในกล่อง
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ขนาดผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
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