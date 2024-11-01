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  • พาวเวอร์แบงค์ที่ทรงพลัง พาวเวอร์แบงค์ที่ทรงพลัง พาวเวอร์แบงค์ที่ทรงพลัง

    แบตเตอรี่สำรอง USB

    DLP7721C/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    พาวเวอร์แบงค์ที่ทรงพลัง

    ความจุขนาดใหญ่ 20,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายอีกต่อไปเมื่อแบตมือถือของคุณหมด ชาร์จอุปกรณ์ของคุณอย่างรวดเร็วด้วยพอร์ต USB-C PD 3.0 สูงสุด 20W หรือ USB-A พร้อมเอาต์พุต QC 3.0 สูงสุด 18W

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    แบตเตอรี่สำรอง USB

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    พาวเวอร์แบงค์ที่ทรงพลัง

    ด้วย Power Pack สำรองขนาดพกพา

    • 20,000 mAh
    • พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ต
    • QC 3.0 และ PD 3.0
    • PPS

    พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ตที่ชาร์จอุปกรณ์สามเครื่องพร้อมกัน

    พอร์ตชาร์จ USB 3 พอร์ตที่ชาร์จอุปกรณ์สามเครื่องพร้อมกัน

    พอร์ตชาร์จ USB-C 20W ที่มี PD

    มาพร้อมพอร์ตชาร์จเร็ว USB-C ที่มี PD (Power Delivery) 20W

    USB-A พร้อม QC แบบชาร์จเร็ว

    เทคโนโลยีการชาร์จเร็ว Quick Charge (QC) ช่วยให้การชาร์จเร็วขึ้นโดยการเพิ่มแรงดันและกระแส ใช้โปรโตคอล Quick Charge เพื่อปรับความเร็วในการชาร์จให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ ซึ่งช่วยลดเวลาในการชาร์จลง

    ชาร์จ 50% ใน 30 นาที

    ชาร์จไฟได้รวดเร็ว โดยชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณจากแบตเตอรี่หมดถึง 50% ในเวลา 30 นาที

    การชาร์จโดยใช้ พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้ (PPS) ของ USB-C

    PPS (พาวเวอร์ซัพพลายที่ตั้งโปรแกรมได้) เป็นมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์ USB-C เทคโนโลยีนี้ปรับแรงดันและกระแสตามเวลาจริง โดยขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จของอุปกรณ์ โดยป้อนพลังงานสูงสุด วิธีอันชาญฉลาดในการลดเวลาในการชาร์จอย่างปลอดภัย

    การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

    การปกป้องที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดความร้อนขึ้นสูง แรงดันไฟฟ้าขึ้นสูง และกระแสไฟเกินขนาด

    ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

    แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

    ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

    ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      วัสดุ
      PC + ABS

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      34  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      18
      ความยาว
      13.4  นิ้ว
      ความกว้าง
      24  ซม.
      ความสูง
      22.5  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      ความกว้าง
      9.4  นิ้ว
      ความสูง
      8.9  นิ้ว

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      22  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      6
      ความยาว
      8.7  นิ้ว
      ความกว้าง
      10.7  ซม.
      ความสูง
      20.5  ซม.
      ความกว้าง
      4.2  นิ้ว
      ความสูง
      8.1  นิ้ว
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ใช้งานได้กับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
      อุปกรณ์สำหรับชาร์จ USB

    • กำลังไฟ

      ความจุแบตเตอรี่
      20,000mAh 74Wh
      กำลังไฟฟ้า
      Type-C 5V/3A, MicroUSB 5V/2A
      เอาต์พุต
      USB-C สูงสุด 20W USB-A สูงสุด 18w

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      17  ซม.
      ชนิดของชั้นวาง
      ทั้งสอง
      ความกว้าง
      9.5  ซม.
      ความลึก
      3.5  ซม.
      ความสูง
      6.7  นิ้ว
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      ความกว้าง
      3.7  นิ้ว
      ความลึก
      1.4  นิ้ว

    • ขนาดผลิตภัณฑ์

      ความสูง
      13.6  ซม.
      ความกว้าง
      6.8  ซม.
      ความลึก
      2.75  ซม.
      ความกว้าง
      2.7  นิ้ว
      ความสูง
      5.4  นิ้ว
      ความลึก
      1.1  นิ้ว
      น้ำหนัก
      0.355  กก.
      น้ำหนัก
      0.783  lb

    • อุปกรณ์เสริม

      สาย
      สายชาร์จ USB-C
      คู่มือการใช้งาน
      คู่มือการใช้งาน

    Badge-D2C

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