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DLP8088NC/00
แบตเตอรี่สำรองกลางแจ้งสำหรับการตั้งแคมป์และอื่น ๆ
ความจุขนาดใหญ่ 128000mAh แบตเตอรี่สำรองทรงพลังสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ อินพุตและเอาต์พุต AC & DC USB-A (QC) และ USB-C (PD), เต้ารับ AC ช่องเสียบที่จุดบุหรี่และการชาร์จแบบไร้สาย Qi
เอาต์พุต AC/DC
พอร์ตการชาร์จ USB A & USB C
เครื่องชาร์จแบบไร้สาย Qi
QC 3.0 และ PD
แบตเตอรี่สำรองกลางแจ้งให้ทั้งกระแสไฟ AC และ DC ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยแหล่งจ่ายไฟ Pure Sine Wave หรือชาร์จโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยพอร์ตชาร์จ USB (USB A \USB C)
จอ LCD ระบุพลังงาน
การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย
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