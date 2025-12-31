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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP8718NC/00

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

ความจุขนาดใหญ่ถึง 10000mAh พร้อมการแสดงผลระดับแบตเตอรี่ LED ไม่ต้องวุ่นวายเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด นี่คือคู่หูร่วมเดินทางในอุดมคติที่จะมอบพลังให้กับอุปกรณ์พกพาทั้งหมดของคุณ..

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มาพร้อมกับสาย Type C ในตัว

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 10,000 mAh

  • สีขาว

  • พอร์ตชาร์จ USB A และ Type-C

ไฟ LED -แสดงสถานะเปิดปิด

ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน

ใช้งานได้ทุกที่ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟ

แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม

ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB

ชุดอเนกประสงค์นี้มีการเชื่อมต่อแบบ USB สำหรับใช้กับอุปกรณ์ USB ผ่านสาย USB ของอุปกรณ์ที่คุณมี หรือสามารถซื้อแยกต่างหากได้

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