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DLP8718PC/00
แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง
ความจุขนาดใหญ่ถึง 10000mAh พร้อมการแสดงผลระดับแบตเตอรี่ LED ไม่ต้องวุ่นวายเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด นี่คือคู่หูร่วมเดินทางในอุดมคติที่จะมอบพลังให้กับอุปกรณ์พกพาทั้งหมดของคุณ..
10,000 mAh
สีชมพู
พอร์ตชาร์จ USB A และ Type-C
ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าอุปกรณ์ถูกเปิดใช้งาน
แม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ คุณก็สามารถชาร์จไฟแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่สะดวกในการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่อัจฉริยะนี้จะเริ่มทำงานด้วยการจ่ายพลังไฟไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ดังนั้นคุณจึงสามารถถอดชุดแบตเตอรี่ออกได้หลังการใช้งานโดยที่อุปกรณ์ของคุณยังคงมีแบตเตอรี่เต็ม
ชุดอเนกประสงค์นี้มีการเชื่อมต่อแบบ USB สำหรับใช้กับอุปกรณ์ USB ผ่านสาย USB ของอุปกรณ์ที่คุณมี หรือสามารถซื้อแยกต่างหากได้
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